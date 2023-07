Bei Aue starteten die Neuzugänge Louis Lord im Tor, Niko Vukancic, Mirnes Pepic, sowie Sean Seitz. Seitz war es dann auch, der nach 24 Minuten den Ball ins chemische Gehäuse bugsierte, doch die Fahne ging nach oben: Abseits. Die Partie spielte sich in der ersten Hälfte vor allem zwischen den Strafräumen ab, so ging es torlos in die Pause.

Chemie ging unverändert in die zweite Halbzeit. Pavel Dotchev wechselte gleich achtfach. In der 53. Minute traf der Drittligist: Chemies Paul Horschig rutschte aus, nach Zuspiel von Joshua Schwirten netzte Steffen Meuer zur Führung für die Veilchen. In der Folge wechselte auch Chemie munter durch. So kam Hilßner zu seinen ersten Minuten im Dress der BSG. Weitere Tore fielen nicht mehr. Chemie hat die Generalprobe vor dem Saisonstart am Freitag (28. Juli, 19:00 Uhr, live im Ticker auf sport-im-osten.de und in der SpiO-App) verpatzt. Der FC Erzgebirge testet am nächsten Samstag (29. Juli) gegen den 1. FC Köln, bevor es zum Drittliga-Auftakt gegen den FC Ingolstadt geht (Sonntag, 06. August, 19:30 Uhr live im Ticker und Audiostream auf sport-im-osten.de und in der SpiO-App).