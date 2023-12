Die Bitterfelder beherrschten ihren Gegner in den ersten beiden Sätzen klar. Dann riss der Spielfaden. Die Netzhoppers verkürzten auf 1:2. Im vierten Durchgang lagen die Gäste bereits 18:14 vorn, gerieten aber nach einigen unnötigen Fehlern mit 22:23 in Rückstand. Mit einem fulminanten Endspurt verhinderten die Bitterfelder den drohenden fünften Satz und sicherten sich mit drei Punkten in Folge den Sieg.