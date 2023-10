Der VfB Suhl hat sich am dritten Spieltag der Volleyball-Bundesliga den zweiten Sieg gesichert. Durch das 3:0 (25:21, 34:32, 25:13) beim VC Neuwied kletterte das Team von Trainer Laszlo Hollosy, der wegen einer Sperre fehlte und an der Seitenlinie von Teammanager Tim Berks vertreten wurde, mit nunmehr sieben Punkten auf den dritten Tabellenplatz.

Die Suhlerinnen ließen sich auch ohne ihren Coach - Hollosy war für fünf Spiele gesperrt worden, weil er nach dem Spiel in Vilsbiburg am 11. Oktober das Schiedsgericht angegangen sein soll - nicht aus dem Konzept bringen und entschieden den ersten Satz für sich. Der zweite Satz wog hin und her, doch die Gäste behielten am Ende die Nerven. Im dritten Satz war Suhl dann klar überlegen.