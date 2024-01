Vor 2.107 Fans in Baden-Württembergs Landeshauptstadt erwischten die mutig auftretenden Thüringerinnen einen glänzenden Start, führten im ersten Durchgang lange – aber verpassten es, beispwielsweise die 18:15- oder 21:20-Führung noch in den Satzpunkt zu veredeln. Ein ähnliches Bild gab es auch im Anschluss. Stuttgart um VBL-Star Krystal Rivers (18 Punkte) behielt in den entscheidenden Momenten die Nerven, während sich der VfB um seinen Spieltags-MVP Jelena Delic wiederholt nicht belohnte. Nach 85 hart umkämpften Minuten war die sechste Saisonniederlage für die aber weiterhin auf Rang fünf platzierten Suhlerinnen besiegelt.