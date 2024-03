Die Volleyballerinnen des Dresdner SC sind mit einer Niederlage in die Playoffs gestartet. Das Team von Alexander Waibl musste sich im ersten Viertelfinalspiel vor 2.735 Zuschauern in heimischer Arena dem VC Wiesbaden überraschend mit 2:3 (26:28, 28:26, 25:15, 23:25, 19:21) geschlagen geben. Damit führen die Hessinnen in der Best-of-Three-Serie mit 1:0 und können am Mittwoch mit einem weiteren Sieg daheim den Halbfinal-Einzug perfekt machen, während die Elbestädterinnen nur mit einem Erfolg das Entscheidungsspiel am Ostersonnabend in Dresden erzwingen können.