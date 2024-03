Die nur zu Neunt angereisten Gäste steigerten sich in der Folge zwar, konnte aber auch im zweiten Satz nicht viel entgegensetzen, sodass es durch ein 14:25 schnell 0:2 stand und in den ersten Matchball-Satz für Potsdam ging.

Die Mannschaft von Laszlo Hollosy zeigte sich davon zunächst unbeeindruckt, stemmte sich gegen die Niederlage und ging mit 8:3 und 16:11 in Führung. Durch einen Negativlauf des VfB drehten die Potsdamerinnen jedoch das Spiel und brachten Suhl erneut mit 18:19 in Rückstand, die es zumindest in die Satzverlängerung schafften. Dort verwandelte Potsdam durch Rodica Buterez jedoch den dritten Matchball und sorgte für die 0:3-Pleite der Thüringerinnen. Am Mittwoch erwartet Suhl die Potsdamerinnen zuhause zu Spiel Zwei. Eine Niederlage dort, würde bereits das Playoff-Aus bedeuten.