Für die Suhlerinnen waren die Playoffs eine herbe Enttäuschung. Nach der deutlichen Pleite im ersten Spiel, war auch die zweite Partie eine deutliche Sache. Potsdam kam besser in die Partie, Suhl hielt aber vor allem im ersten Satz dagegen. Der erste Satz entwickelte sich zum Duell auf Augenhöhe. Mit besserem Ende für die Gäste, Potsdam gewann 26:24. Den Start in den zweiten Durchgang verschliefen die Thüringerinnen erneut. Zudem lief der VfB Durchschlagskraft im Angriff vermissen. So gewann Potsdam den zweiten Satz mit 25:21.