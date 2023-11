Nach einem umkämpften ersten Satz, den die Elbestädterinnen am Ende knapp mit 25:21 gewinnen konnten, lief es im zweiten Satz schon deutlich geschmeidiger. Früh konnte sich das Waibl-Team absetzen und holte mit 25:15 souverän das 2:0.

„Es war zunächst etwas schwierig für uns, ins Spiel zu finden, da die Spanierinnen mit veränderter Aufstellung antraten. Doch das haben wir zunehmend besser in den Griff bekommen. Nach dem zweiten Satz wollten wir ein paar Körner sparen und einigen Spielerinnen der zweiten reihe einige Einsatzchancen gebe. Das haben sie auch gut gelöst. Am Ende bin ich froh, dass wir das alles so geschafft haben“, sagte der Coach nach dem Sieg.