Auch in den Abschnitten zwei und drei wogte das Geschehen immer wieder hin und her, doch in den entscheidenden Situationen zeigten sich die Gäste im Angriff deutlich durchschlagskräftiger und auch in Annahme und Abwehr um einen Tick stärker als die Dresdnerinnen. Nach 79 Minuten verwandelten die Gäste den ersten Matchball zum Sieg.