Die Partie in Haching war eine relativ klare Angelegenheit, phasenweise aber doch spannend. So war der 1. Satz bis zum 7:8 ausgeglichen, dann machten die "BiWos" sieben Punkte in Folge. Im 2. Satz musste ein 3:8-Rückstand aufgeholt werden. Den größten Anteil am zehnten Saisonsieg hatte einmal mehr Benedikt Gerken, der wie schon im letzten Spiel vor einer Woche zum wertvollsten Spieler der Begegnung gewählt wurde.