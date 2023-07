Wie die Dresdner Morgenpost am Mittwoch (12. Juli) berichtete, muss der Deutsche Meister von 2021 ein Finanzloch von einer halben Million Euro schließen. DSC-Geschäftsführerin Sandra Zimmermann wollte sich auf MDR-Anfrage zunächst nicht äußern. Der Verein informierte dann tags darauf (13. Juli) lediglich darüber, dass man mit der Landeshauptstadt Dresden und den Hauptsponsoren am Mittwoch ein erstes Strategiegespräch geführt habe. Dabei wurden "verschiedene Szenarien diskutiert, die nun vertieft und dann möglichst gemeinsam entschieden werden."

Hinzu kommt das Dauerthema der heimischen Spielstätte. Die Margon-Arena hat bauliche Mängel und stößt mit ihrer Maximalauslastung von 3.000 Zuschauern bereits seit Jahren an ihre Grenzen. Eine Sanierung der 27 Jahre alten Arena ist unabdinglich, will man die wachsende Vermarktung vorantreiben, um schlussendlich konkurrenzfähig mit Teams wie Stuttgart, Schwerin oder Potsdam zu bleiben. "Durch diesen Dreiklang ist die DSC Volleyball GmbH in Schwierigkeiten geraten, obwohl die Sponsoren treu zum Frauenvolleyball in Dresden stehen", heißt es in der Pressemitteilung.