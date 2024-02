Volleyball-Bundesligist Dresdner SC kann auch in der kommenden Saison auf die Dienste von Zuspielerin Sarah Straube bauen. Wie der sechsmalige deutsche Meister und die 21-Jährige am Donnerstag bei einem Pressegespräch mitteilten, hat die Nationalspielerin ihren Kontrakt um ein weiteres Jahr verlängert. Damit wird die gebürtige Suhlerin bereits in ihre sechste Saison in Dresden gehen.