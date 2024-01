Bildrechte: IMAGO / foto2press

Volleyball | Bundesliga VC Bitterfeld-Wolfen besiegt Dachau und ist auf Playoff-Kurs

12. Spieltag

02. Januar 2024, 21:14 Uhr

Die Volleyballer des VC Bitterfeld-Wolfen haben mit dem zweiten Sieg in Folge ihren siebten Tabellenplatz in der Bundesliga gefestigt. Die Schützlinge von Trainer Alessio Lodi setzten sich am Dienstag gegen den ASV Dachau mit 3:0 (25:22, 25:20, 25:21) durch.