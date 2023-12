Bildrechte: IMAGO / Nordphoto

Volleyball | Bundesliga VC Bitterfeld-Wolfen hält sich bei Rekordmeister VfB Friedrichshafen tapfer

Hauptinhalt

9. Spieltag

16. Dezember 2023, 21:53 Uhr

Beim Volleyball-Rekordmeister tritt man auch nicht alle Tage an: Und Bundesliga-Aufsteiger VC Bitterfeld-Wolfen spielte in der zwei der drei Sätze am Samstagabend glänzend mit.