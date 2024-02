In der Crunchtime wehrte Schwerin jedoch vier Satzbälle ab und konnte dann selbst die dritte Chance nutzen. Im zweiten Durchgang lieferten sich beide Mannschaften erneut einen Schlagabtausch auf Augenhöhe, diesmal aber mit dem besseren Ende für die Waibl-Schützlinge. Allerdings verletzte sich schon Mitte des Satzes mit der Niederländerin Famke Boonstra eine weitere DSC-Akteurin am Knie und damit hatte der Coach kaum noch Wechselmöglichkeiten. Dennoch lieferten die Dresdnerinnen im dritten Abschnitt dem Favoriten bis zum Schluss einen harten Kampf. Am Ende aber mussten sie der Personalsituation Tribut zollen.