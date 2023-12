Dresdner SC löst Pflichtaufgabe gegen Aachen

Die Volleyballerinnen des Dresdner SC haben am achten Bundesliga-Spieltag ihre Pflichtaufgabe erfüllt und gegen die noch sieglosen Ladies in Black Aachen mit 3:1 (22:25, 25:19, 25:22, 25:15) gewonnen. Damit feierte das Team von Trainer Alexander Waibl wettbewerbsübergreifend den zwölften Sieg in Serie. Bereits am Dienstag steht das Rückspiel im Achtelfinale des CEV-Cups in Schwerin auf dem Plan.