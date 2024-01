Die Dresdnerinnen, die noch am Mittwoch in der Schweiz im CEV-Cup im Einsatz waren, wirkten im ersten Satz etwas müde und gehemmt. Sie hatten Mühe in der Annahme, während die Suhler Damen mutig aufschlugen und kontinuierlich im Angriff punkteten. Im zweiten Durchgang steigerten sich die Gäste, stabilisierten sich in Annahme und Abwehr und brachten auch ihre Angriffe besser durch.