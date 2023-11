Auch im zweiten Durchgang schenkten sich beide Teams nichts, erneut holten die Dresdnerinnen einen Fünf-Punkte-Rückstand auf, behielten in der entscheidenden Phase die Nerven. Gute Aufschläge der eingewechselten Larissa Winter und ein starker Block gaben den Ausschlag. Das sorgte für Sicherheit. Im dritten Abschnitt spielte Dresden von Beginn an auf hohem Niveau und zog nun das Spiel konsequenter in allen Elementen durch. Ein Fehler von Schwerin beendete beim zweiten Matchball nach 88 Minuten das Duell.

Das Cup-Rückspiel findet am 5. Dezember in Schwerin statt. Mit der Bundesliga-Partie am 9. Dezember erneut in Schwerin treffen die beiden Ost-Rivalen zum dritten Mal in kurzer Zeit aufeinander.