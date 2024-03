20 Spiele, 20 Siege: Selten gab es einen souveräneren Meister. Die Volleyballerinnen von Schwarz-Weiß Erfurt machten die Meisterschaft schon am fünftletzten Spieltag vorzeitig klar. Die Frage, die Fans und Spielerinnen nun gleichermaßen umtreibt: Folgt jetzt der Wiederaufstieg in die Beletage des deutschen Volleyballs?

Von Vereinsseite gibt es dazu bislang keine eindeutigen Antworten. Im Interview mit dem MDR macht Schwarz-Weiß-Geschäftsführer Florian Völker zumindest klar, dass der Aufstieg in die 1. Bundesliga das Ziel sei. "Es ist klar, dass wir dafür weitere Unterstützung brauchen", so Völker weiter. Gemeint ist finanzielle Unterstützung aus Politik und Wirtschaft.

Das liebe Geld war auch im vergangenen Jahr schon ein Problem. Erfurt hatte sich da nach sieben Jahren in der 1. Volleyball-Bundesliga der Frauen aus wirtschaftlichen Gründen freiwillig zurückgezogen. Man wolle in der neu geschaffenen 2. Bundesliga Pro die wirtschaftliche Basis des Vereins nachhaltig verbreitern, um schnellstmöglich in die 1. Bundesliga zurückzukehren, wurde der Schritt damals begründet.