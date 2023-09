Die Saison in der zweiten Volleyball-Bundesliga hat noch gar nicht begonnen, da sind Blue Volleys aus Gotha bereits ihren frischen Trainer wieder los. Wie der Verein am Sonntag (03.09.2023) mitteilte, habe es mit dem Finnen Valtteri Jääskeläinen "unterschiedliche, nicht überbrückbare Auffassungen zur sportlichen Ausrichtung und zu den Trainingsinhalten" gegeben.

Ein neuer Trainer war schnell bei der Hand, und er ist der alte. Jonas Kronseder springt gemeinsam mit seinem Co-Trainer Robin Schade ein, bis eine endgültige Lösung gefunden ist. Eigentlich hatte Kronseder, der in den letzten vier Jahren Gotha zu einer festen Größe in der 2. Bundesliga etabliert hatte, sein Engagement bei den Thüringern nach der letzten Saison beendet.

Er habe einfach mehr Zeit für seine drei Kinder gaben wollen. Vier Mal Training in der Woche und die Punktspiele hätten neben dem Halbtagsjob in einer Anwaltskanzlei die Zeitplanung gesprengt, zumal er sein Sportmanagement-Studium fortsetzen wolle. Sei mittlerweile einer Woche steht Kronseder wieder in der Halle und bereitet den VC Gotha auf die in knapp 14 Tagen beginnende Saison vor.