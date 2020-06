Geboren im Ilm-Kreis führte sie ihr Weg unter anderem über Paris und Wien zurück nach Thüringen. Nach den Studienjahren in der Ferne merkte sie: "Ich kenne hier nicht viele, und kaum jemand kennt mich." Um dies zu ändern - und um andere Musiker miteinander bekannt zu machen - rief sie 2015 in Erfurt die klein-feine Konzertreihe "hörensagen" ins Leben.

Das Konzept: An einem Abend treten zwei Musiker oder Bands auf, die sich allerhöchstens schon in kleinen Nischen einen Ruf erspielt haben. "Die Reihe bringt musikbegeisterte Menschen zusammen und gibt Künstlern die Chance, sich vorzustellen", sagt die Organisatorin. Neben Cafés und Bars interessieren sie auch Orte, die im Alltag eher anderen Zwecken dienen. So machte "hörensagen" schon Station in einem Schuhgeschäft, in einem Friseursalon, im Business-Loft, in der Stadtbibliothek. Städtische Orte würde sie gern stärker einbinden. "Aber leider ist das viel schwieriger umzusetzen als bei privat geführten Läden."