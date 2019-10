Was ist Ihre größte Stärke?

Was ist Ihre größte Schwäche?

Wo erholen Sie sich in Thüringen am liebsten?

In meinem Garten

Wenn Sie gewählt werden, was ist Ihr wichtigstes Ziel für diekommende Legislaturperiode?

Ich möchte die Anregungen und Ideen der Bürgerinnen und Bürger meines Wahlkreises aufgreifen und versuchen so viele wie möglich umzusetzen.

Was wollen Sie für Thüringen erreichen...

Im Bereich der Krippen und Kindergärten sollte die Ausbildung der Erzieher/innen praxisorientierter modernisiert werden. Die Personalpolitik zur Einstellung von mehr Lehrkräften an den Thüringer Schulen sollte fortgesetzt werden. Um den Hochschulstandort zur stärken, sollten die Studierendenwerke stärker gefördert und finanziell unterstützt werden.

Forschungseinrichtungen sind die Innovationstreiber in der Wirtschaft, deshalb sollte ihre Förderung auf hohem Niveau fortgesetzt werden. Thüringens kleine und mittelständische Unternehmen sollten durch Förderprojekte unterstützt werden. Die Forschungsinstitute, gerade im Dienst der kleinen und mittelständischen Unternehmen, sollten weiterhin finanziell gestärkt werden.

Wirtschaft, die fair, ökologisch und nachhaltig ist, sollte in Thüringen gefördert werden. Die Förderung von Start-ups sollte weiterhin intensiv fortgesetzt werden. Regionale Wirtschaftskreisläufe, wo möglich, müssen unterstützt werden, zum Schutz der natürlichen Ressourcen und der Schaffung von Arbeitsplätzen in den Regionen.

Im Bereich Verkehr (ÖPNV) sollte ein Mobilitätspakt umgesetzt werden. Er sollte es allen Bürgern ermöglicht alle 2 Stunden von einem Ort zu einem anderen Ort zu gelangen. Mit Investitionen in Forschung und Entwicklung und der Anschaffung von Busflotten sollte dieses Ziel realisierbar sein.

Mit dem in Thüringen beschlossen Klimagesetz wurde schon ein großer Schritt getan. Auch weiterhin sollten die Rahmenbedingungen zum Ausbau von erneuerbaren Energien verbessert werden. In Städten und Landkreisen sollte die Beratungsqualität diesbezüglich erhöht werden, bis hin zur Einführung von Klimaschutzmanagern in jedem Gebiet.