Gedenken Erfurter erinnern an Opfer des Amoklaufs am Gutenberg-Gymnasium

26. April 2024, 08:43 Uhr

Es war die erste Amoktat an einer deutschen Schule: Der Amoklauf am Erfurter Gutenberg-Gymnasium vor 22 Jahren. Am Freitag wird den Opfern mit einer Gedenk-Zeremonie gedacht. Am 26. April 2002 hatte ein ehemaliger Schüler elf Lehrer und Lehrerinnen, eine Referendarin, die Schulsekretärin, zwei Schüler und einen Polizisten erschossen.