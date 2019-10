Der Wahlkreisausschuss Weimar hat am Mittwoch das Ergebniss der Landtagswahl für den Wahlkreis 32 korrigiert und bringt damit den Einzug der FPD in den Thüringer Landtag in Gefahr. Wie die Thüringer Allgemeine berichtet, verloren die Liberalen im Wahlkreis 32 vier Stimmen. Statt der am Sonntag ausgewiesenen 1662 Stimmen bekam die Partei hier nur 1658. Die vier Stimmen gingen demnach an die SPD, die ihr Ergebnis auf 2853 verbesserte.