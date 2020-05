Welt-MS-Tag "Ich habe Multiple Sklerose und lebe recht normal"

Es ist nicht mal nur die Angst. Es ist leider oft Fakt, dass Menschen sich anders verhalten. Das ist wohl auch normal, weil es schwer ist, so eine Krankheit einzuschätzen, wenn man nicht selbst betroffen ist. Klischeehaft wird mir dann eine Schwäche unterstellt, was ungerechtfertigt ist, denn nicht nur ich, sondern auch andere Betroffene meistern tagtäglich viele Herausforderungen. Man gewöhnt sich daran, mit den Auswirkungen zurechtzukommen und seinen Alltag trotzdem so gut es geht zu bewältigen.

Multiple Sklerose: MS ist eine autoimmune, chonisch-entzündliche Nervenerkrankung. Dabei attackiert das Immunsystem irrtümlich die Hüllen der Nervenfasern, wodurch es zu Entzündungen kommt. Die Gründe für diese Fehlreaktion sind unklar. Da Multiple Sklerose die unterschiedlichsten Verläufe nehmen kann, trägt sie den Beinamen "Die Krankheit mit Tausend Gesichtern". Typische Symptome sind Lähmungen, Schmerzen, Seh- und Gefühlsstörungen, die sich oft schubweise entwickeln. In Thüringen leiden rund 7.000 Menschen an MS. Deutschlandweit sind rund 250.000 Menschen erkrankt. Es gibt viele Behandlungsmethoden, aber bisher keine Heilung.

Ist es aber nicht gerade das, was Multiple Sklerose so schwer erträglich macht? Dass sich der Alltag mit jedem neuen Krankheits-Schub ändern kann?

Bei mir begann es mit Sehstörungen. Ende 2008 begab ich mich in die Notaufnahme, weil ich feststellte, dass ich auf dem linken Auge so gut wie nichts mehr gesehen habe. Und auch rechts zeichneten sich Doppelbilder und schleichend zunehmend verschwommene Bilder ab. Ich habe damals viel am Bildschirm gearbeitet und dachte, es hängt damit zusammen. Die diensthabende Ärztin war treffenderweise Fachärztin in der Augenheilkunde. Einige Tests später stellte sich heraus, dass nicht das Auge, sondern der Sehnerv hinter dem Auge nicht intakt war. Dann folgten verschiedene Untersuchungen: die Punktion, eine Nervenwasseruntersuchung, im Januar 2009 dann eine MRT. Die Diagnostik in Summe brachte dann das Ergebnis: Multiple Sklerose.