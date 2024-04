Nach zwei Bränden in einem Holzhaus in Külmla im Saale-Orla-Kreis steht die genaue Brandursache noch nicht fest. Nach Angaben der Polizei wird vorsätzliche Brandstiftung ausgeschlossen. Es werde weiter ermittelt.

Dabei wird den Angaben nach auch untersucht, ob es zwischen den beiden Bränden einen Zusammenhang gibt. Sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch hatte es in dem Wohnhaus aus Holz gebrannt. Der Schaden wird auf 150.000 Euro geschätzt. Die Bewohner des Hauses blieben unverletzt.