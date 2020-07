Stasi-Akte zu AfD-Landtagsabgeordneten IM-Registrierung zu Dieter Laudenbach

Die DDR-Staatssicherheit hat den heutigen Thüringer Landtagsabgeordneten Dieter Laudenbach (AfD) als Spitzel registriert. Das geht aus einer wenige Seiten starken Akte hervor, die MDR THÜRINGEN vorliegt. Den Unterlagen zufolge warb die Bezirksverwaltung Gera Ende 1986 Laudenbach unter dem Decknamen "Klaus" als Inoffiziellen Mitarbeiter an (Registriernummer X/218/85). Genannt werden seine damalige Anstellung als gastronomischer Direktor des Interhotels Gera sowie die Gründe für eine Zusammenarbeit – eine "positive Gesamteinstellung der Quelle" und die "Einsicht in die Notwendigkeit". Eine Verpflichtungserklärung oder Treffberichte finden sich nicht in der Akte.

Befragt zur in den Akten angeführten SED-Mitgliedschaft sagte Laudenbach, es sei damals aufgrund seiner gehobenen Position Druck auf ihn ausgeübt worden, so dass er Kandidat der SED geworden sei. Mitglied sei er nie gewesen. Dieter Laudenbach sitzt seit 2019 für die AfD im Thüringer Landtag. Im Jahr 2018 verfehlte er die Mehrheit in der Stichwahl zum Oberbürgermeister der Stadt Gera. In seinem veröffentlichten Lebenslauf gibt der selbständige Gastronom eine Fachschulausbildung in Leipzig sowie seine Tätigkeit im Interhotel Gera von 1972 bis 1989 an.