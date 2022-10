Der MDR ist nicht nur Sender, sondern auch Empfänger – für das, was die Menschen in Mitteldeutschland bewegt. Daher freut sich die MDR-Chefredakteurin gemeinsam mit Kolleginnen des Teams von MDRfragt, dem Meinungsbarometer für Mitteldeutschland, über einen regen Austausch mit Ihnen: Warum ist MDRfragt in der ARD so einmalig? Wie ist und bleibt der MDR mit dem Publikum im Gespräch? Wir möchten Ihre Stimmen hören.

Am Dialogtag nehmen Sie an der Redaktionskonferenz der "Fakt ist!"-Redaktion in Magdeburg teil und werten die Sendung vom Vorabend aus. Außerdem blicken Sie auf die folgende Sendung – gemeinsam mit den zugeschalteten "Fakt ist!"-Redaktionen aus Dresden und Erfurt. Wahlweise könnten Sie bei der Livesendung am Vorabend, also dem 7. November, auch direkt dabei sein.