An Dienstag wurde die Runde im Rahmen des Dialogtages der ARD-Themenwoche, bei dem auch MDR THÜRINGEN mit verschiedenen Angeboten dabei ist, für das Publikum geöffnet. Interessierte konnten die Leitungsrunde online aktiv verfolgen und ihre Fragen an Bereichs- und Produktverantwortlichen stellen. Was sie dazu bewegt hat und was sie aus der Landesfunkhauskonferenz mitnehmen, erzählen sie selbst.

Aus englischen Gärten ins Landesfunkhaus Erfurt

Katja Marsell hat eine ganz besondere Beziehung zum Englischen. Sie gibt nicht nur Sprachkurse an der Volkshochschule, auch englische Gärten haben es ihr angetan. Die 51-Jährige kommt aus Ebeleben im Kyffhäuserkreis und ist dort - neben ihrer Arbeit im Qualitätsmanagement eines Bildungsträgers - im Vorstand des Schlosspark-Fördervereins aktiv. Im vergangenen Jahr war dort ein Außenstandort der Bundesgartenschau, bei der sie immer mal wieder Kontakt mit MDR THÜRINGEN hatte, erzählt sie.

Katja Marsell aus Ebeleben hat vor allem interessiert, wie Themen für bestimmte Zielgruppen entstehen. Bildrechte: Katja Marsell

Ihre Bewerbung für den ARD-Dialogtag sei einem generellen Interesse an Medien geschuldet, verrät Frau Marsell im Anschluss an die Landesfunkhauskonferenz: "Daran teilgenommen habe ich, weil ich mich vor ein paar Wochen schon einmal beim Programmmachen-Tag beworben hatte. Ich bin sehr interessiert an Medien und wie sie aufgebaut sind - Radio, TV und auch Printmedien. Weil mich diese gesamte Arbeit und die Entwicklung interessiert, von der Planung, von der Idee bis hin zur Veröffentlichung", erklärt Frau Marsell ihre Motivation. Ob ihre Erwartungen an so eine Landesfunkhauskonferenz erfüllt worden sind? Ja, sagt Frau Marsell. Nur, dass daran so viele Menschen teilnehmen - knapp 20 Personen - habe sie ein bisschen überrascht.

Wichtig ist, dass man Dinge miteinander bespricht - man muss nicht immer einer Meinung sein. Katja Marsell Teilnehmerin am ARD-Dialogtag