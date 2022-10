Zweite Europäische Public Value Konferenz "Wer Vielfalt will, muss einbinden"

Das öffentlich-rechtliche System ist diskursfreudig, es gestaltet Zukunft und hat Zukunft: Das hat die zweite Europäische Public Value Konferenz ergeben. Die Konferenz unter dem Titel "Gemeinwohl durch Vielfalt in den Medien" wurde vom Mitteldeutsche Rundfunk in Kooperation mit der Handelshochschule Leipzig (HHL) ausgerichtet. Über 40 Referentinnen und Referenten sowie rund 130 Gästen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz nahmen der an der Konferenz in Leipzig teil.