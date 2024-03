Bildrechte: MDR/Uwe Mann, honorarfrei

Drei Stunden für die ganze ARD: MDR Kultur veranstaltet zusammen mit den Kulturwellen der ARD eine gemeinsame Buchmesse-Nacht. Die dreistündige "ARD Radio Kulturnacht Unter Büchern" mit Carsten Tesch und Katrin Schumacher wird am Samstag, 23. April, von 20 bis 23 Uhr bundesweit übertragen. Beim Ausblick auf die Frühjahrsliteratur geht es in der ersten Stunde in den Osten: Die Dichterinnen Annett Gröschner, Peggy Mädler und Wenke Seemann betrinken sich in ihrem Werk und gründen dabei den idealen Staat. Matthias Jügler angelt in den tragischen Abgründen des DDR-Regimes, während Marlen Hobrack sich mit dem Klassizismus herumschlägt. Literarisch feingesponnen und international wird es in der zweiten Stunde, in der Valerie Fritsch (Österreich), Alex Capus (Schweiz) und Aris Fioretos (Schweden) in erinnerte Paradiese, fatale Beziehungen und in den musikalischen Underground von New York mitnehmen. In der letzten Stunde geht es um brisante Themen: Dana von Suffrin erzählt von modernem jüdischen Leben, Shila Behjat vom Muttersein als Feministin und was es über den Grund und Boden zu sagen gibt wissen Christiane Grefe und Tanja Busse.