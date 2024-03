Am Donnerstag stellt sich das "Künstlerische Wort" vor: Wie entstehen Hörspiele und Podcasts? Am Buchmesse-Ausbildungstag dreht sich alles rund um Podcasts. Am Beispiel von "Familiengeheimnisse" erzählen Product Owner Marvin Standtke, Host Thembi Wolf und Redaktionsleiterin Ulivia Gattermann, wie ein Podcast entsteht – von der Ideenfindung über die Recherche, Entscheidungen für und gegen einzelne Geschichten und damit auch Protagonistinnen, die Besonderheiten der Produktion bis hin zur Distribution. Es bleibt genug Zeit für Fragen aus dem Publikum, denn wir wollen ins Gespräch kommen.

Musikspezialist Hendryk Proske zeigt am Freitag am praktischen Beispiel des Musikmasters, wie eine Musiksendung entsteht. Nach welchen Kriterien wird Musik ausgewählt? Wie entsteht der Flow einer Sendung? Wie werden Wortanteile gesetzt? Auch hier wollen wir in einen Dialog mit dem Publikum kommen und Ihre Meinung hören. Interessierte können sogar selbst eine Sendung zusammenstellen und Hendryk Proske erklärt, was daran gut funktionieren und was er anders machen würde und warum.