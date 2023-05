Mit Leichtigkeit, Selbstironie und spürbarer eigener Begeisterung haben die drei die Themen Diversität und Inklusion erklärt. Produzentin Jana Lindner von mia media freut sich über die Auswahl: "Die drei wissen, wovon sie reden. Ihre Prominenz ist nett, aber nicht ausschlaggebend. Entscheidend ist: Sie wissen, wovon sie reden. Das spürt das Publikum!"

Und Redakteurin Anette Reiß ergänzt, worauf es ankommt beim neuen Konzept: "Bislang war 'Selbstbestimmt' ein Magazin mit einem bunten Strauß an Themen. Jetzt konzentrieren wir uns in jeder Folge auf ein Thema, eine Frage. Monothematische Geschichten haben in der Mediathek mehr Erfolg, sind nachhaltiger, wirkungsvoller."

Inklusion leben und nicht nur darüber reden

Die Hosts Tan Caglar, Mathias Mester und Gina Rühl sowie Produzentin Jana Lindner und Redakteurin Anette Reiß beantworteten bei der Preview die Fragen von Tim Deisinger (v.l.n.r.) und des Publikums. Bildrechte: mdr/Gensel-Dittmann Bevor die Zuschauer den Zusammenschnitt aus der ersten Staffel sehen konnten, begrüßten die Intendantin Karole Wille und die Staatsministerin Petra Köpping persönlich das Publikum. Intendantin Karola Wille betonte dabei, wie wichtig diese Themen sind. So "soll doch der öffentlich-rechtliche Rundfunk Debatten anstoßen und so zum gesellschaftlichen Zusammenhalt beitragen. Und diesem Anspruch wird Selbstbestimmt auf ganz besonders beeindruckende Weise gerecht."



Auch Staatsministerin Petra Köpping gratulierte zum Neustart und konstatierte: "Inklusion geht uns alle an, jeder von uns kann morgen betroffen sein. Wir wissen, dass viele aktuell über Inklusion reden, aber wenn man genau hinschaut, erkennt man: Es ist längst noch nicht genug geschehen. Inklusion beginnt in den Köpfen und dazu trägt 'Selbstbestimmt' bei."

Diversität im Alltag leben

Programmdirektorin Jana Brandt hat schon vor Jahren als Filmchefin des MDR gezeigt, wie das funktionieren kann: Mit einer diversen Besetzung in der Serie "In aller Freundschaft" wurde ganz beiläufig erzählt, wie wichtig die Teilhabe aller ist. Auch im Arbeitsalltag sieht sie "einen gewissen Nachjustierungsbedarf in einigen Fragen – wenn es um Alter geht, der Frage nach Experten, Expertinnen, nach biografischen Hintergründen, es wäre mehr Vielfalt möglich."

Die drei neuen Hosts Tan Caglar, Gina Rühl und Mathias Mester gaben nicht nur im Film und auf der Bühne geduldig und bereitwillig Auskunft über ihre Erfahrungen, ihr Leben und ihre Intentionen, sondern kamen im Anschluss beim Mittendrin-Dialog mit den rund 80 Gäste in einen regen, individuellen Austausch. Ein vielversprechender Start für das "neue" Selbstbestimmt.

Zur Sendereihe "Selbstbestimmt"

Die inklusive Sendereihe "Selbstbestimmt" unterstützt seit mehr als 30 Jahren Menschen mit Behinderung in ihrem Kampf um Respekt und Teilhabe in der Gesellschaft. Sie dokumentiert, welche Barrieren es immer noch gibt und welche Energie und welchen Mut es braucht, selbstbestimmt zu leben. Mehrfach am Abend wird dieses Mutmachen als wichtiges Element hervorgehoben und entspricht dem Credo der Redaktion: Von Menschen mit Behinderung lässt sich lernen, wirklich selbstbestimmt zu leben. Passend dazu wurde die Veranstaltung vom Ensemble "Thonkunst" Leipzig begleitet - einem inklusiven A-Capella-Ensembel.