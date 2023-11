Mittendrin - Der MDR-Podcast: 59. Mittendrin im Fanfest von "In aller Freundschaft"

62 min

Zum 25-jährigen Jubiläum von IaF kamen 250 Fans, um ihre Schauspieler zu treffen und hinter die Kulissen der Sachsenklinik zu schauen. Auf der Mittendrin-Podcast-Couch nahmen Stars, Fans, Macher und Möglichmacher Platz.

"Dr. Demir, bitte kommen!" so wurde Schauspieler Tan Caglar beim "In aller Freundschaft" Fanfest nicht in den O.P. sondern auf den roten Teppich gerufen, um die Jubiläumsfeier zu eröffnen. Im Mittendrin Podcast erzählt er, wie er den Tag erlebt hat.

Auch die Hauptdarsteller Jascha Rust, Annett Renneberg, Thomas Rühmann, Leslie-Vanessa Lill und Christina Petersen haben zwischen all dem Fotos machen und Autogramme geben ihren Weg auf die Mittendrin-Podcast-Couch gefunden. Im Gespräch mit Host Maja Fiedler erzählen sie von den Fragen der Fans, den witzigsten Begegnungen und der Bedeutung von 25 Jahren "In aller Freundschaft".

MDR-Programmdirektor Klaus Brinkbäumer erklärt, warum dieses Fanfest barrierefrei ausgerichtet wurde. Georg Schmolz, Chef der Barrierefreiheit im MDR gibt Einblicke, was das für eine so große Veranstaltung praktisch heißt. Und das Team der medizinischen Beratung bei "In aller Freundschaft" schaut zurück, welche Operationen ihnen am meisten Spaß gemacht haben.

Diese Mittendrin-Podcast-Ausgabe gibt exklusive Einblicke vom Fanfest in der Media City Leipzig.

Den TV-Stream zum Nachgucken gibt es in der ARD Mediathek.