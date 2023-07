Mittendrin - Der MDR-Podcast: 53. "f.im.chat" von KiKA bei TikTok - Medienkompetenz für Jugendliche

30 min

Elisabeth Moeckel und Rafael Bies vom KiKA-Medienmagazin "Team Timster" sind verantwortlich für das erste TikTok-Format von KiKA. Im Podcast berichten sie, was 13- bis 15-Jährige auf ihrem Handy so sehen.

Bots, Mobbing, Gewaltvideos: die Tücken der Social-Media-Welt sind groß. Eltern können nicht immer weiterhelfen. Oder werden nicht gefragt. KiKA bietet jetzt mit "f.im.chat" ein neues Medienkompetenz-Format auf TikTok - in Zusammenarbeit mit TikTok-Stars. Witzig und auf Augenhöhe.

Elisabeth Moeckel und Rafael Bies vom Medienmagazin "Team Timster" von KiKA sind verantwortlich für das erste TikTok-Format von KiKA. Sie gehen regelmäßig in Jugendclubs, Haupt- und Gesamtschulen, hängen mit Jugendlichen auf der Couch rum oder spielen Tischtennis.

So kommen sie in Kontakt mit ihrer Zielgruppe, den 13- bis 15-Jährigen, quatschen und tauschen sich über deren Smartphone-Verhalten aus und sammeln Themenideen. "Da ist schon eine krasse Bandbreite, was man auf den Handys sieht", erzählt Rafael Bies im Mittendrin-Podcast. Von lustigen Tiervideos bis hin zu perversen Stickern in privaten Chats sei alles dabei.

"So erfahren wir, was die Kids für Medien-Tipps brauchen können und machen dann witzige Videos", sagt Elisabeth Möckel.

Noel, Mohi, Pani, Samuel und Justin haben bei TikTok zwischen 300.000 und 1,9 Millionen Follower und setzen die Themen und Ideen dann in Sketchen, Umfragen und Selbstversuchen um. Abwechselnd, vier Mal pro Woche, in Kooperation mit funk.