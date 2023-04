Mittendrin - Der MDR-Podcast: 46. Neue MDR-Serie "Irgendwas mit Medien" über das eigene Studienfach

28 min

Jano Kaltenbach und Mirko Muhshoff haben das Drehbuch für die neue MDR-Serie "Irgendwas mit Medien" geschrieben. Im neuen "Mittendrin"-Podcast erzählen sie, wie das war und wie sie das geschafft haben.

Mockumentary für junges Publikum

Die neue MDR-Serie "Irgendwas mit Medien" ist eine Mockumentary für ein junges Publikum. Worum gehts? Das selbsternannte Wunderkind Lennart muss frisch an der Uni mit Langzeitstudent Simon zusammenarbeiten und absurde Herausforderungen bestehen.

Eigenes Studienfach zum Thema gemacht

In der neuen Mittendrin-Ausgabe erzählen Jano Kaltenbach und Mirko Muhshoff, warum sie als Medienkunst-Absolventen der Bauhaus Uni Weimar ihr eigenes Studienfach zum Thema ihrer Serie gemacht haben.



Sie erklären, was "Irgendwas mit Medien" zu einer Green-Motion Produktion macht. Und sie geben Tipps, wie Neulinge im Filmgeschäft, vielleicht auch zum Erfolg kommen können. Roman Twork, Redaktionsleiter Digitale Formate und funk, gibt Einblick, was den MDR an dem Projekt überzeugt hat.

Die acht Folgen von "Irgendwas mit Medien" sind jeweils 25 Minuten lang. Sie wurden in Weimar und Umgebung gedreht und sind in der ARD Mediathek abrufbar.