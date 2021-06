Die Ausstellung widmet sich einzigartigen und spektakulären Naturereignissen der arktischen Regionen: dem Polarlicht, aber auch einem zweiten Lichtphänomen im Norden, der Mitternachtssonne. Zu sehen sind teils großformatige Fotografien der beiden Magdeburger Katrin und Gert Fiedler. Katrin und Gert Fiedler widmen sich diesem Thema intensiv seit dem Jahr 2006. Eine Vielzahl von atemberaubenden Momenten und tausende Fotografien dazu sind das Ergebnis dieser Leidenschaft. In ihrer Ausstellung "LichterNächte" zeigen Katrin und Gert Fiedler eine Auswahl an Fotografien, die in den Jahren 2013 bis 2020 entstanden sind.

"Mitternachtssonne" - 2020 | Pallasjärvi (FIN) Bildrechte: Katrin und Gert Fiedler

Nach der Eröffnung am 30 Juni ist die bis zum 26. August im Elbfoyer des MDR-Landesfunkhauses Sachsen-Anhalt hängende Ausstellung montags bis freitags von 10.00 bis 14.00 Uhr sowie am Wochenende von 11.00 bis 14.00 Uhr für die Öffentlichkeit zugänglich. Am Sonntag, 4. Juli, ist Gert Fiedler in der Ausstellung anwesend und beantwortet gerne Fragen zu dem Foto-Projekt.