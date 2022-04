MDR-Volontariat | Bewerbung

Die Selbstpräsentation besteht in der Regel aus einem Video unter der Überschrift "Ich in einer Minute".

Was Du daraus machst, bleibt Dir überlassen. Du setzt die Prioritäten, was Du für wichtig hältst, denn Du als Person sollst im Zentrum des Videos stehen und präsentiert werden. Frag Dich also: Was macht mich besonders? Warum ist das Volontariat richtig für mich – und ich die richtige Person für das MDR-Volontariat?