Unwetterwarnungen für Sachsen-Anhalt

WARNLAGEBERICHT für Sachsen-Anhalt

Kräftige Gewitter, örtlich Unwetter. Nachts allmähliche Wetterberuhigung.

Entwicklung der Wetter- und Warnlage für die nächsten 24 Stunden bis Montag, 11.06.2018, 13 Uhr:

Bei geringen Luftdruckgegensätzen bestimmt feuchtwarme und zu Gewittern neigende Luft das Wetter in Sachsen-Anhalt.

GEWITTER/STARKREGEN/HAGEL: Heute starke Gewitter mit Starkregen um 20 l/qm in kurzer Zeit, kleinkörnigem Hagel und Windböen um 55 km/h (Bft 7) sehr wahrscheinlich. Lokal auch schwere Gewitter (UNWETTER) mit heftigem Starkregen zwischen 25 und 40 l/qm in einer Stunde, Sturmböen um 70 km/h (Bft 8), Hagel um 3 cm oder größeren Hagelansammlungen wahrscheinlich. Auch extrem heftiger Starkregen (EXTREMES UNWETTER) mit mehr als 40 l/qm in kurzer Zeit nicht ausgeschlossen. In der Nacht zum Montag allmählich ostwärts abziehende Gewitter, anfangs noch örtlich Gefahr von Starkregen zwischen 25 und 40 l/qm in einer Stunde sowie Sturmböen um 70 km/h (Bft 8). Am Montag werden keine warnwürdigen Wettererscheinungen erwartet.

Deutscher Wetterdienst, RWB Leipzig, Florian Engelmann