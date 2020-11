Die Immunzellen wollen die Lunge vor Fremdkörpern schützen. Sie vervielfältigen sich, erklärt Yildirim, aber durch die erhöhte Immunreaktion kommt es zu Schäden am Lungengewebe - was wiederum bis jetzt nicht heilbar ist. Dafür suchten er und Kollegen vom Deutschen Krebsforschungszentrum eine Lösung. Sie untersuchten dazu den Lymphotoxin-Beta-Rezeptor, um herauszufinden, welche Rolle er bei der Entstehung von COPD spielt und ob man ihn für therapeutische Zwecke nutzen kann.

Einblick in einen Lungenabschnitt von Mäusen, die sechs Monate lang Zigarettenrauch ausgesetzt waren. Hier sieht man die dicht an dicht liegenden Entzündungszellen. Bildrechte: Helmholtz Zentrum München

Rezeptoren funktionieren wie Antennen auf dem Dach, montiert man die ab, kommt das Signal am Fernseher nicht mehr an. Ähnlich funktioniert das in der Zelle. In der Studie blockierten die Forscher nun genau diesen Rezeptor und lösten so eine Kettenreaktion aus. Die Immunzellen stoppten die Überproduktion und Epithelzellen starben nicht mehr ab. Das Forschungsteam stellte dabei Yildirim zufolge zweierlei fest: