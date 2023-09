Im Ergebnis lassen sich so relativ genau bestimmte Veränderungen der Eisbärpopulationen auf die jeweiligen Treibhausgas-Emittenten zurückführen. So verursachen die Kohle- und Gaskraftwerke in den USA in den kommenden 30 Jahren mindestens 60 Gigatonnen an Emissionen, was etwa in der südlichen Beaufortsee (ein Randmeer des arktischen Ozeans nördlich von Alaska und Kanada) zu einem Rückgang der Eisbären-Population von rund vier Prozent führen wird.