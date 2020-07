Dabei war's doch alles gar nicht so gemeint, von Mutter Natur. Forschende der englischen Universität York gehen davon aus, dass Körpergeruch älter ist als der Homo sapiens und schon bei unseren Vorfahren, den Primaten, vorhanden war. Die Gerüche standen damals im Dienst gesellschaftlicher Kommunikation. Was genau kommuniziert wurde, verraten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht, es dürfte aber komplexer sein als "Komm mir nicht zu nahe, sonst zeig ich dir meine Achselhöhlen". Wahrscheinlicher ist, dass der Geruch des Angstschweißes als Warnsignal für eine Gruppe galt.

Was das Forschungsteam aber entdeckt hat, ist der eigentliche Ursprung des stechenden Achselwindes. Oder BO-Geruch, wie er aus dem englischen Wort für Köpergeruch "body odour" abgeleitet heißt. Bereits bekannt war, dass nicht einfach unser Schweiß stinkt, sondern Bakterien für den Geruch verantwortlich sind. In unseren Achselhöhlen wohnt eine ganze Gesellschaft von denen, was völlig normal ist und Teil des Mikrobioms unserer Haut – also aller unserer Mikroorganismen, die da so über uns kreuchen und fleuchen.