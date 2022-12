Zu den eher seltenen Adipositas-Varianten gehört die sogenannte monogene Adipositas. Anders als bei Patienten mit "polygenetischen Defekten", bei denen mehrere Gene für das starke Übergewicht verantwortlich sind, ist bei der monogenen Adipositas ein einzelnes Gen die Ursache. Betroffene zeigen oft schon in der frühen Kindheit ein gestörtes Sättigungsgefühl und leiden an unstillbarem Hunger.

Forscher der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig haben nun einen Mechanismus entdeckt, der mit der Krankheit in Verbindung gebracht wird. Sie fanden heraus, dass eine genetische Veränderung zu einer ungewöhnlichen Expression des sogenannten Agouti-Signalprotein-Gens (kurz: ASIP) führt, das mit der Kontrolle des Hungergefühls zusammenhängt.



Die Leipziger Wissenschaftler stellten bei der Untersuchung von Gewebeproben eines Mädchens mit starkem Übergewicht fest, dass das ASIP-Gen in hohem Maße in Zellen produziert wird, in denen es normalerweise nicht vorkommt. So fanden die Forscher das Gen zum Beispiel in Fettzellen, weißen Blutkörperchen und neuronalen Zellen.