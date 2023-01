Ein Kraut war bisher nicht gegen diese Allergie gewachsen. Vielmehr helfen gesetzliche Vorgaben Menschen mit Erdnussallergie: Aufgedruckte Hinweise auf Lebensmitteln sorgen dafür, dass man nichts einkauft, was Spuren von Erdnüssen enthält. In den USA hat ein Forschungsteam zwischen Juni 2017 und Juli 2018 einen spannenden Ansatz mit vielversprechenden Ergebnissen getestet, der offenbar helfen könnte, dass Menschen mit Erdnussallergie wieder sorglos einkaufen und essen können. In der Studie, die ambulant durchgeführt wurde, bekamen 70 Kinder mit Erdnussallergie (Alter von sechs bis 18 Jahren) über zwölf Wochen zwölf Stunden lang gekochte Erdnüsse, dann weitere 20 Wochen zwei Stunden lang gekochte und am Ende 20 Wochen lang einfach geröstete Erdnüsse. Dabei variierte die Art, wie die Erdnüsse verabreicht wurden, in der ersten Phase beispielsweise zweimal am Tag in Pulverform. Im Verlauf der jeweiligen Phasen wurde die Erdnuss-Dosis immer weiter erhöht bis auf 12 Gramm Erdnüsse pro Tag.