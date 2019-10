Im Lechtal nahe Augsburg haben Wissenschaftler die Knochen von Bewohnern einer Siedlung aus der Bronzezeit geborgen und mit modernsten Untersuchungsmethoden analysiert. Dabei machten sie eine erstaunliche Entdeckung: Etliche der dort bestatteten Frauen kommen gar nicht aus der Region. Einige kommen aus Mitteldeutschland, andere aus der Gegend um Prag. Das lässt den Schluss zu, dass Frauen in dieser Zeit offenbar sehr mobil waren. Der Archäologe Phillip Stockhammer von der Ludwig Maximilians-Universität München erklärt, dass in einem Zeitraum von 700 Jahren die weiblichen Bewohner offenbar zum Heiraten umzogen:

Stockhammer spricht von einem weitreichenden Netzwerk, innerhalb dessen die Frauen in verschiedene, auch weiter entfernte Gehöfte einheirateten. Woher sie ursprünglich kamen, darüber gibt die Analyse der Backenzähne Auskunft. Anhand des Anteils an Strontiumisotopen, die dort eingelagert sind, können die Forscher Rückschlüsse ziehen, wie der Boden beschaffen war, auf dem ihre Träger lebten.

Wir sehen bei einem Drittel der Frauen, dass sie eine Bodensignatur in den Zähnen haben, die am ehesten zum heutigen Raum Halle/Leipzig oder die Gegend um Prag passt.

Sie müssen damals mit 17 Jahren schon wahnsinnig viel Wissen angesammelt haben. Wir sehen auch, dass in der Zeit gerade die Bronzemetallurgie in Mitteldeutschland einfach viel, viel weiter entwickelt war als in Süddeutschland.

Während die Männer den Hof bewirtschafteten, wurden in rund 500 Kilometern Entfernung quasi ihre künftigen Bräute ausgebildet und dann in einem offenbar sehr guten Netzwerk herumgereicht. Sie waren Boten der Moderne, sie bereicherten nicht nur den Genpool der sesshaften Männer, sondern brachten auch Wissen mit. Dass dies zu einer hohen gesellschaftlichen Anerkennung führte, zeigen reiche Grabbeigaben, erklärt Johannes Krause, Direktor und Wissenschaftliches Mitglied am Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte Jena:

Diese Kupferscheibe (links: original, rechts: rekonstruiert) wurde im Grab einer der reichsten Frauen ihrer Zeit gefunden. Auch sie stammt nicht aus dem Lechtal, sonder aus Mitteldeutschland oder der Region um Prag. Bildrechte: K. Massy

Es gab also bereits in der Bronzezeit Arm und Reich - sogar innerhalb eines Haushaltes. Die Menschen lebten in einer komplexen Sozialstruktur, wie sie aus dem klassischem Griechenland und Rom bekannt ist. So waren zu römischer Zeit auch die Sklaven Teil der Familie, hatten aber einen anderen sozialen Status. Die untersuchten Familien im Lechtal lebten jedoch mehr als 1.500 Jahre früher.