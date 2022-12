Forschende der Universität Zürich haben bei zahlreichen Zecken, die 2021 und 2022 in mehreren Regionen der Schweiz gesammelt wurden, das erst seit kurzem bekannte Alongshan-Virus (ALSV) entdeckt. Laut den Wissenschaftlern wurde ALSV im Jahr 2017 in China entdeckt. Chinesische Mediziner hätten damals Patienten behandelt, die nach einem Zeckenstich Symptome einer Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) wie Fieber und Kopfschmerzen gezeigt hätten. Bei Bluttests wurde dann jedoch das ALS-Virus statt dem bekannten FSME-Erreger entdeckt. ALSV gehört wie FSME zu den sogenannten Flaviviren.

Durch Zecken übertragene Krankheitserreger können durchaus gefährlich sein. Bei einer nicht behandelten Borreliose kann es etwa zu schweren Entzündungen an Gelenken und Nerven kommen. Eine Frühsommer-Meningoenzephalitis kann sogar tödlich verlaufen, wenn gestochene Menschen nicht geimpft sind.

In Bezug auf ALSV sehen Forschende aus Deutschland jedoch noch keinen Grund für eine erhöhte Alarmbereitschaft. Zunächst gebe es noch eine ganze Reihe Fragen, die beantwortet werden müssten, sagte Ute Mackenstedt von der Universität Hohenheim in Stuttgart. Beispielsweise hatte bereits eine Studie von 2019 Zecken mit ALSV in Finnland entdeckt, deren Bisse jedoch keine Erkrankungen bei Menschen ausgelöst hatten.