Ohne Menin sehen wir ganz schön alt aus, könnte man kalauern. Aber auch nur, wenn man weiß, dass Menin ein Protein ist, das in unserer Schaltzentrale im Gehirn vorkommt, im Hypothalamus. Hier hat es offenbar eine wichtige Funktion: Ohne Menin altern wir körperlich schneller, zeigt eine Studie der Xiamen Universität in China. Im Alter sendet der Hypothalamus immer mehr Signale aus, die zulassen, dass unser Körper sich altersbedingt verändert. Die Knochenmasse nimmt ab, oder die Hautdicke, wir bauen im Hirn ab, sterben eher. Solange genug Menin da ist, sind diese Prozesse ausgebremst, Menin verhindert, dass der Körper bestimmte Signale empfängt und entsprechend reagiert. Wie stark der Körper altert, hängt offenbar von der Menge des Menin-Proteins ab, fanden die Forscher in Untersuchungen mit Mäusen heraus. Und verfolgten diesen Gedankengang gleich noch weiter: Könnte man den Spieß nicht umdrehen, und mit zugeführtem Menin dafür sorgen, dass wir aufhören zu altern?