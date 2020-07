Die Studie wurde unter dem Titel Eosinophils regulate adipose tissue inflammation and sustain physical and immunological fitness in old age am 6. Juli im Fachmagazin Nature Metabolism veröffentlicht. An der Studie waren Forschungsgruppen des Department for BioMedical Reserarch (DBMR) und der Pathologie der Universität Bern sowie des Inselspital, Universitässpital Bern beteiligt. DOI: 10.1038/s42255-020-0228-3