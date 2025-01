Bildrechte: Sarah Krohn, Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt

Glockenbecherkultur 4.500 Jahre alte Krieger-Gräber in Sachsen-Anhalt entdeckt

31. Januar 2025, 07:28 Uhr

Archäologen haben bei Förderstedt in Sachsen-Anhalt mehrere etwa 4.500 Jahre alte Gräber der Glockenbecherkultur entdeckt. In zwei der Gräber waren Krieger oder Jäger bestattet. Bei einem der Toten fanden sich Pfeilspitzen und ein Hinweis auf das organische Material eines Köchers, was extrem selten ist.