Bildrechte: Schulting et al. Antiquity, December 2024

Den Studienautoren zufolge lebten die Opfer in der frühen Bronzezeit, die in England vor etwa 4.200 Jahren begann. Die über 3.000 analysierten Knochen und Knochenfragmente der massakrierten Männer, Frauen und Kinder waren bereits in den 1970er-Jahren in einem 15 Meter tiefen Schacht in Charterhouse Warren in der südwestenglischen Grafschaft Somerset entdeckt worden. Sie wurden nun mit neusten Methoden analysiert.



Alle Schädel wiesen der Studie zufolge auf einen gewaltsamen Tod durch stumpfe Gewalt hin. Außerdem fanden die Forscher zahlreiche Schnittwunden und perimortale Frakturen (etwa zum Zeitpunkt des Todes) an den Knochen. Dies deutet nach Ansicht der Archäologen darauf hin, dass sie geschlachtet und möglicherweise teilweise auch verzehrt wurden.